Bale: “Al Tottenham tanti bei momenti. In Champions abbiamo giocato contro squadre come l’Inter”

Sette anni dopo Gareth Bale è tornato nel club che lo ha visto diventare un top player, il Tottenham. Il giocatore ha ricordato alcuni momenti belli vissuti con la maglia degli Spurs: “Ho avuto tanti bei momenti, non so scegliere il preferito perché sono stato qui tanto tempo. Forse l’ultima stagione sotto il profilo individuale è stata la migliore per me. Ma anche quando ci siamo qualificati per la Champions League per la prima volta qualche anno prima è stato speciale. Abbiamo giocato contro squadre come l’Inter, abbiamo fatto bene in Champions League”.

(Sky Sport)