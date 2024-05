Ballardini: “Società forte e seria, oggi magari un nuovo inizio per il Sassuolo”

A Sky Sport, l'allenatore del Sassuolo Davide Ballardini ha parlato così dopo il ko contro il Cagliari. "Stato d’animo, è chiaro che siamo molto, ma molto dispiaciuti. Pensavamo di fare un altro percorso, ma a parere mio qui la società è forte e seria, da oggi magari è un nuovo punto di inizio per il Sassuolo. La società alle spalle è molto forte, i dirigenti sono capaci e i giocatori di qualità, può essere questo un nuovo inizio per il Sassuolo. La situazione era molto complicata e resta anche ora così, vedevo un po’ il freno tirato, forse un po’ una mancanza nostra di personalità. Sul futuro, se mi viene chiesto un parere io lo darò alla società ecco. Si sono incastrate talmente tante situazioni che vuol dire che in negativo era il nostro anno… A Verona dovevamo fare gol e Berardi si rompe il tendine d’Achille. Dall’inizio della stagione si sono incastrate tante cose negative ecco. La rosa è molto interessante, va completata e la società lo sa, questo è il punto di partenza”. La retrocessione è ormai a un passo per il Sassuolo.