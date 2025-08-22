Intervistato da News Superscommesse, Marco Ballotta ha analizzato l'estate dell'Inter. Dopo l'addio di Simone Inzaghi, il club nerazzurro ha affidato la panchina a Cristian Chivu. "Se per "fallimento" si intende perdere lo Scudetto, allora sì, ci sono alte possibilità. Il Napoli si è attrezzato ancora, Milan e Juve sono comunque migliorate".
Ballotta: “L’Inter ha fatto poco per migliorare il suo parco giocatori. C’è il dubbio che…”
Intervistato da News Superscommesse, Marco Ballotta ha analizzato la rosa dell'Inter
"L'Inter per me ha fatto poco per migliorare il suo parco giocatori. C'è il dubbio che non sia rinforzata e ringiovanita abbastanza. Il mercato non è ancora chiuso, però il grosso è stato fatto e penso che ai nerazzurri manchi qualcosa. Rimane comunque una delle candidate per lo Scudetto".
(news.superscommesse.it)
