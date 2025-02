Ballotta: “Inter? Può arrivare in fondo in Champions, ma la favorita è…”

"Inter in Champions League? Credo possa arrivare in fondo, ma la favorita rimane il Real Madrid, davanti fa davvero paura", le parole di Marco Ballotta, ex portiere nerazzurro, intervenuto ai microfoni di TMW per commentare i vari temi d'attualità nel nostro calcio dopo l'eliminazione di Milan e Juventus ai playoff con in palio gli ottavi.