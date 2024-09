Parlando della lotta scudetto, l'ex portiere indica l'Inter come la squadra favorita per la vittoria finale

Intervenuto ai microfoni di Dotsport.it, Marco Ballotta ha parlato della lotta scudetto. L'ex portiere indica l'Inter come la squadra favorita per la vittoria finale. "L’Inter è la squadra che ha operato nel mercato nei tempi giusti. Era già forte, ha fatto poco, ma sono acquisti mirati, e li ha fatti in fretta. Avendo cambiato poco, dal punto di vista strutturale, penso che sia ancora la squadra da battere. La base di partenza è ottima. In fin dei conti un anno fa ha dominato il campionato".

"I numeri danno ragione a Inzaghi. Aveva solo bisogno di allenare una squadra di prima fascia, non che la Lazio non lo fosse, ma i nerazzurri al momento hanno ambizioni diverse. Ha vinto coppe e campionato, è arrivato in finale di Champions League… Per me Inzaghi oggi è il miglior allenatore che c’è in Italia".