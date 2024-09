"Palacios, Buchanan e Barella: sono i tre nerazzurri che anche oggi si allenano ad Appiano in attesa che domani rientrino i compagni, non solo quelli impegnati con le rispettive Nazionali ma anche quanti stanno godendo dei tre giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi. Dunque, si diceva, anche Barella già al lavoro, con 24 ore di anticipo sulla tabella stilata una settimana fa dopo l'operazione al naso: insomma, Nicolò sta bene e non intende aspettare ancora. Ottima notizia per l'Inter che è attesa dal trittico Monza-Manchester City-Milan", si legge su Sportmediaset.