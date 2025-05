Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Ballotta ha messo in guardia Inter e Napoli in vista della penultima giornata di campionato

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Marco Ballotta ha messo in guardia Inter e Napoli in vista della penultima giornata di campionato. "Non è la prima volta che si perdono campionati contro squadre sulla carta facili. Non c'è partita facile. Col Genoa è stata una battuta d'arresto inaspettata, il Parma si deve salvare ma come caratteristiche non è una squadra che si chiude. Può prendere gol, quindi si può fare".