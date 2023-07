Relevo – Inter, conferme su Balogun: è il preferito della dirigenza

Balogun è stato protagonista assoluto con la maglia del Reims: 21 gol in 35 partite. Per l'Inter è una priorità

L'attaccante, però, è reduce da un'ottima stagione con la maglia del Reims, con cui ha segnato 20 gol in Ligue 1 e 21 in 35 partite in stagione. Matteo Moretto, giornalista di Relevo, conferma come Balogun sia, ad oggi, il preferito dell'Inter: "L'Inter pensa a Folarin Balogun per l'attacco. E' il profilo giovane che piace di più ai dirigenti. Confermato", ha scritto Moretto su Twitter.