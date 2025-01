Titoli di coda per Mario Balotelli al Genoa. L'attaccante non è stato convocato per la sfida di questa sera contro il Monza ed ormai è ad un passo dall'addio. La sua avventura in rossoblù era iniziata a fine ottobre sotto la gestione Gilardino. Dopo aver seguito dalla tribuna la gara con la Fiorentina, era appena arrivato, Balotelli è stato poi convocato dall'ex tecnico contro il Parma, subentrando per 4' nel finale, e contro il Como in campo per 18'.