Balotelli: “Derby? Gli ultimi 6 un’anormalità, spesso la favorita perde”

Le parole di SuperMario: "Il derby è sempre una partita a sé: non devi mai aspettarti niente, anche se c'è una favorita, tante volte perde"

Intervenuto in diretta su Controcalcio, Mario Balotelli, ex centravanti di Inter e Milan, è tornato così sul derby di domenica sera: "Il derby è sempre una partita a sé: non devi mai aspettarti niente, anche se c'è una favorita, tante volte perde. Gli ultimi sei derby sono stati un'anormalità, questo la normalità. Devo dire che Dimarco è veramente forte".