Balotelli: “Inter o City? Sto in mezzo. Inzaghi ha tre attaccanti top, meglio essere sfavoriti”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante ex Inter e Manchester City , ora al Sion, Mario Balotelli ha parlato della finale di Champions League di Istanbul. Secondo Balotelli l'Inter non parte battuta e se la giocherà fino in fondo.

«Ho ricevuto tanti inviti per la finale di Istanbul, sono indeciso: mi sa che mi siederò al centro dello stadio, per evitare equivoci. Il mio cuore è diviso a metà, meglio non dire altro. La testa mi dice che mi piacerebbe vincessero entrambe. Ma non si può. La A viene un po’ snobbata, ma i fatti dicono che le nostre squadre si fanno valere. Ho visto Inter-Fiorentina: partita bellissima, con contenuti tecnici di alto livello».