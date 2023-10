Balotelli: “Ibra fratello maggiore all’Inter? No, più Materazzi di lui”

In diretta sul canale Twitch di TV Play, Mario Balotelli ha risposto così sul fratello maggiore che ha avuto all’Inter. “Perché Ibra non mi è stato vicino? Non lo so, bisogna chiederlo a Zlatan. Il nostro rapporto? È stato sempre un rapporto normale, lui ti vuole bene a modo suo, rompe abbastanza le scatole in campo, ma non lo soffrivo più di tanto, penso io avessi un carattere più forte di lui. Con lui in campo dai il massimo, ti porta a dare tutto, questo sì. Era buono per il mio carattere che rompesse così tanto le scatole. All'Inter in campo era decisivo, nello scudetto vinto a Parma era determinante. È stato più fratello maggiore Materazzi rispetto a lui per me. Ha mai fatto una finale agli Europei? È mai stato capocannoniere agli Europei?", si è interrogato Balotelli.