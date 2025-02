Genoa, intervento alla mano destra per l’ex Inter Balotelli

Una stagione davvero poco fortunata per l'attaccante che non viene convocato da Vieira da sei gare

Il calciatore del Genoa non viene convocato dall'allenatore rossoblù, Patrick Vieira, da sei partite. L'ultima volta che ha giocato era nella gara con il Napoli del 21 dicembre ed è stato in campo per 7 minuti. A gennaio era rimasto in panchina con Lecce e Parma (il 12 gennaio) e da lì le sei mancate convocazioni, compresa la gara contro l'Inter del 22 febbraio. In generale in Serie A è riuscito a raccogliere sei presenze e 56 minuti totali. A gennaio sembrava dovesse lasciare Genova, ma alla fine è rimasto. Ora l'operazione alla mano.