Balotelli ricorda i cori dei tifosi della Juve: “Dicevano che provocavo: ancora un po’ e…”

Mario Balotelli è dalla parte di Romelu Lukaku. Dopo gli spregevoli cori all'indirizzo dell'attaccante belga (ammonito per un meccanismo che profuma di grande beffa), la solidarietà è stata totale. Anche se nei fatti, alla fine, nel calcio italiano cambia poco o niente. Tanti slogan, pacche sulla spalla e via verso l'ennesima vergogna. Lo ricorda bene anche Mario Balotelli, che quando vestiva la maglia dell'Inter (giovanissimo), era stato preso di mira e offeso in maniera becera. Sarà un caso, ma l'episodio più grave avvenne proprio in un Juventus-Inter.