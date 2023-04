Squalifiche Juve-Inter, Biasin: “Rosso Lukaku calpesta il buonsenso. Due considerazioni”

Il commento di Fabrizio Biasin alle decisioni del Giudice Sportivo dopo Juventus-Inter di Coppa Italia. Sulle colonne di Libero, il noto giornalista ha espresso il suo pensiero sulle squalifiche decise ieri: “Prima considerazione: la Juventus sta collaborando alacremente per far sì che si individuino i responsabili del delirio. Questa cosa in altri casi, anche recenti (vedi Lazio), ha portato a una “sospensione della pena”, alla Juve invece tocca una sorte diversa. Perché? Boh.