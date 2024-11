In casa Genoa Mario Balotelli chiede più spazio. L'attaccante ex Inter sta dimostrando di avere una buona condizione fisica e spera di convincere Vieira a concedergli più minuti già dalla prossima gara.

"Chi vuole farsi trovare pronto è Mario Balotelli che ieri ha postato una storia su instagram mentre era intento a rivedere la sfida tra Roma e Udinese. Un segnale in vista di domenica dopo la delusione per i pochi minuti ottenuti contro il Cagliari, complice anche il gol del pareggio dei sardi che ha scombussolato le idee di Vieira, costretto a variare le sostituzioni dopo il rigore di Piccoli. Di certo Balotelli, a Genova ormai da un mese, appare in grado di reggere ben più dei pochi minuti ottenuti finora e può essere un’opzione in più per un reparto offensivo che nel frattempo può contare su due elementi importanti come Vitinha e Messias", scrive Repubblica.