Ma la questione è complessa e sta generando divisioni tra gli esperti di diritto sportivo, poiché l’indagine “Doppia Curva” rappresenta un caso senza precedenti in ambito sportivo.

Un aspetto singolare è il coinvolgimento di un allenatore, Simone Inzaghi, il quale avrebbe ricevuto richieste dagli ultrà per facilitare l’ottenimento di biglietti per la finale di Champions League a Istanbul.

Inzaghi, ascoltato come persona informata sui fatti, ha spiegato che il suo timore era quello di un eventuale sciopero del tifo nella gara più importante della stagione. Per questo motivo, aveva promesso di interpellare l’amministratore delegato Giuseppe Marotta.

L’allenatore ha chiarito di non aver percepito né minacce né pressioni, definendo la richiesta una dinamica normale nei rapporti tra tifosi e club, pur trattandosi di comportamenti proibiti dall’articolo 25 del Codice.

Un elemento a favore di Inzaghi e degli altri soggetti coinvolti è che l’Inter avrebbe informato tempestivamente la Questura tramite una PEC, segnalando i fatti in corso. Questo passaggio potrebbe attenuare la posizione dell’allenatore e di chi, come lui, era stato avvicinato dagli ultrà per la questione dei biglietti.