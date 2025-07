Il giornalista romeno non ha grande fiducia nel tecnico nerazzurro

Gianni Pampinella Redattore 2 luglio 2025 (modifica il 2 luglio 2025 | 16:46)

Si è conclusa con l'eliminazione agli ottavi per mano del Fluminense l'avventura dell'Inter al Mondiale per Club. Una competizione dove i nerazzurri hanno manifestato tutta la stanchezza accumulata nel corso di una stagione lunga e logorante. È stato comunque un modo per vedere in azione Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. Dalla Romania qualcuno dubita che il neo tecnico dell'Inter possa rimanere in panchina fino al termine della stagione. È il caso del giornalista sportivo Radu Banciu.

"Chivu non ha alcuna colpa per l'arrivo di Luis Henrique o per il ritorno di Valentin Carboni, è certo che non lo aiuteranno molto e si prevede una stagione difficile per lui fino alla fine. Fino alla fine si fa per dire, perché non credo che rimarrà più a lungo di Mircea Lucescu, il che significa al massimo 6 mesi".

"Chivu è stato l'allenatore di una squadra che stava lottando per non retrocedere. Questo improvviso salto all'Inter non è stato naturale".

(iamsport.ro)