Barbano (CdS): “Ma hanno davvero vinto i più forti? L’Inter dimostra che…”

Sulle pagine del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano fa una riflessione sulla sconfitta dell'Inter in finale di Champions League:

"Ma hanno davvero vinto i più forti? È lecito chiederselo dopo un finale al cardiopalma dove in tre occasioni, con Dimarco, Lukaku e Gosens, l’Inter è arrivata a una distanza infinitesimale dal gol. Di più, è lecito chiederselo dopo una gara che Inzaghi ha impostato in modo perfetto, avanzando di dieci metri, rispetto alle abitudini nerazzurre, il baricentro del gioco, e spezzando a centrocampo il palleggio del City. Che ha mezzi tecnici vistosamente incomparabili, e tuttavia ha sofferto costantemente la pressione dell’Inter, riuscendo in pochissime occasioni a rendersi pericoloso".