"Sia Hansi Flick, che lo ha espresso con evidente fastidio alla vigilia della sfida contro il Celta, sia il club come istituzione, si sono lamentati pubblicamente della gestione degli orari, troppo spesso pensati per le esigenze televisive e non per quelle sportive di una squadra impegnata su tutti i fronti. Il malcontento è tale che al Camp Nou hanno deciso di presentare un reclamo ufficiale agli organismi competenti per la gestione del calendario.