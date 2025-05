Il tecnico del Barcellona ha scelto la formazione che domani sera scenderà in campo per il ritorno della semifinale di Champions con l'Inter

Flick ha una formazione iniziale molto chiara e avrà a disposizione un'arma di primissimo livello. Robert Lewandowski è tornato ad allenarsi con il gruppo ieri, due settimane dopo l'infortunio. Oggi volerà in Italia ma non giocherà dall'inizio. Ferran Torres sarà il numero 9 titolare e a maggior ragione, dopo aver riposato tutta la partita contro il Real Valladolid , ma il polacco potrebbe rivelarsi decisivo nella ripresa. Non sarà così fortunato Alejandro Balde, che non riuscirà a recuperare in tempo per la partita contro la squadra di Simone Inzaghi .