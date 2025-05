«Diciamo che non si è fatto troppo male Yamal... Ha fatto un primo tempo celestiale. Nel secondo ho dei rimpianti. La quantità di situazioni da gol nel secondo tempo per l'Inter sono state tante e Yamal lo abbiamo visto in quella traversa. Ma solo in quella circostanza. Il Barcellona nella ripresa è stato meno pericoloso. L'Inter in tante occasioni ha avuto sui piedi il mancato gol della vittoria». L'analisi di Paolo Condò dopo il 3 a 3 dell'Inter a Barcellona parla di una squadra che è riuscita a ritrovarsi e tenere botta contro una corazzata come quella blaugrana.