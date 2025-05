Su Cbs Sports Golazo l'ex attaccante Mike Grella ha parlato di Barcellona-Inter come di una partita "da far vedere ai figli"

Ancora una volta, l'Inter viene esaltata sulle tv estere. In particolar modo, su Cbs Sports Golazo l'ex attaccante Mike Grella ha parlato di Barcellona-Inter come di una partita "da far vedere ai figli".

"A essere sincero, sono esausto dopo aver guardato questa partita. Lo dico seriamente. È stata talmente interessante, il modo in cui si è sviluppata… Il primo tempo è stato diverso dal secondo, ed è stato semplicemente divertentissimo da vedere. Il Barcellona, secondo me, gioca uno dei migliori football del mondo. Credo che stasera abbiamo capito una cosa: Yamal è il miglior giocatore del mondo. Non credo che nella storia del calcio abbiamo mai visto un diciassettenne comandare una partita in quel modo. E poi abbiamo imparato o forse confermato anche qualcosa sull’Inter: quei vecchi volponi, i difensori esperti, sanno esattamente quando cogliere il momento giusto all'interno di una partita per ottenere il massimo.