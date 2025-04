Cambiasso: “Felice se rimane aperta per il ritorno. L’unico da uno vs uno nell’Inter è…”

Le parole di Flick? Lui parla per tutti quando va in conferenza, sa che l’Inter non è quella delle ultime tre gare, oggi ci sarà una carica in più e una responsabilità in meno. In Coppa Italia aveva tutta la pressione, in campionato anche, qui è più una gara di tennis: per vincere il Barcellona deve fare l’ultimo punto e sono testa a testa. Anche facendo un eventuale Triplete, questo Barcellona non sarà quello di Guardiola.