Il gioiellino spagnolo ha accusato un problema muscolare e, su consiglio del fisioterapista, ha chiuso in anticipo il riscaldamento

Brutta notizia per il Barcellona: Lamine Yamal ha accusato un problema muscolare all'inguine della coscia sinistra, e ha abbandonato in anticipo il riscaldamento, rientrando negli spogliatoi su consiglio del fisioterapista. Il gioiellino blaugrana è uscito dal campo senza zoppicare: situazione in evoluzione.