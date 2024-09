Al rientro dalla sosta, l'Inter è attesa da un tour de force. Si parte dalla trasferta di Monza, prima di volare a Manchester dove i nerazzurri affronteranno il City. Subito dopo ci sarà l'atteso derby, per questo Simone Inzaghi ha bisogno di avere tutti a disposizione. Intanto oggi ad Appiano lavoreranno in tre: Palacios, Barella (che ha anticipato di un giorno il rientro) e Buchanan.

Domani, ai tre lavoratori, si aggiungeranno gli altri rimasti qua per la sosta, con un’aggiunta in più direttamente dalla Nations League. "La Polonia ha giocato ieri la seconda partita, in casa della Croazia, e così via libera a Piotr Zielinski, che in nazionale si è vestito da regista. Mercoledì aumenterà la popolazione della Pinetina con il rientro della pattuglia azzurra (Frattesi, Dimarco, Bastoni) a cui aggiungere anche Arnautovic, Calhanoglu e Thuram".