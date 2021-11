Italia, Mancini: “Zaniolo e Pellegrini tornano a casa. Valutiamo Barella. Gli altri…”

Il CT della Nazionale ha parlato degli acciaccati nel giorno del raduno a Coverciano: prossimi due impegni, Svizzera e Irlanda del Nord

Eva A. Provenzano

Nazionalie infortunati. Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha parlato in conferenza stampa nel giorno del raduno dell'Italia. In questa pausa si giocano le sfide per la qualificazione ai Mondiali contro Svizzera e Irlanda del Nord. Tra gli acciaccati arrivato a Coverciano c'erano anche Barella (problema al flessore della coscia destra) e Bastoni.

«Qualcuno ha problemi fisici. Zaniolo e Pellegrini non stanno bene, oggi tornano a casa. Barella lo valutiamo, non sembra sia nulla di preoccupante ma valuteremo in questi giorni. Gli altri dovrebbero stare bene. La gara contro la Svizzera sarà importante, ma noi dobbiamo restare tranquilli. Noi non abbiamo nulla da perdere, faremo la nostra partita e sarà una grande partita. Dobbiamo affrontarla con la massima concentrazione», ha detto il ct.

«Sostituiremo i due giocatori della Roma. Stiamo decidendo adesso per vedere le condizioni di chi dobbiamo chiamare, anche perché nei giorni successivi dobbiamo valutare Barella e quindi ne prendiamo due. Pessina? Non lo abbiamo chiamato perché non era pronto, ora stiamo valutando anche lui», ha aggiunto.

(Fonte: TMW)