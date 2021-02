Ciccio Graziani: “Barella? Che gli vuoi chiedere di più? Somiglia ad un ex United”

«È cresciuto tantissimo. Il centrocampista più forte che abbiamo in Italia e non solo. Perché sa fare le due fasi, corre, non si stanca mai. Sa concludere. Che gli vuoi chiedere questo ragazzo? Ha 23 anni e tanti margini di miglioramento. Uno dei pochi centrocampisti italiani che si assume la responsabilità di tirare da fuori». Così a XXL Ciccio Graziani, a XXL, ha parlato di Nicolò Barella.

Continua la serie di complimenti che stanno arrivando puntuali da opinionisti, esperti ed ex calciatori che parlano di lui come di un talento unico ed assoluto. L’ex calciatore ha anche aggiunto: «A chi paragonare l’interista? In Italia somiglia a Marchisio, forse Barella tira un po’ più da fuori. Se uno ha avuto modo di vedere il Manchester United di qualche anno fa, Nicolò somiglia per caratteristiche a Scholes. Lui lottava, spingeva, concludeva, era l’anima, il giocatore più rappresentativo di quegli anni allo United».

(Fonte: Italia1)