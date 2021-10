Barella e de Vrij, “quota 100” con l’Inter: obiettivo raggiungibile già a Empoli

Il centrocampista sardo e il difensore olandese vedono sempre più vicino un nuovo traguardo con la maglia nerazzurra

Un traguardo prestigioso e sempre più vicino per Nicolò Barella e Stefan de Vrij, che potrà essere raggiunto già in occasione della gara di questa sera contro l'Empoli. Questo il dato rivelato dal sito ufficiale dell'Inter: "La prossima sarà la partita numero 100 per Nicolò Barella con la maglia dell'Inter, contando tutte le competizioni e la presenza da titolare numero 100 per Stefan de Vrij in nerazzurro in Serie A".