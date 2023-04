Barella emblema dell’Inter: quando c’è il nerazzurro di mezzo nulla è scontato

"I 172 centimetri di felicità di Nicolò Barella sono quelli di tutto un popolo, che aspettava questa notte incantata come pioggia nel deserto: voleva levarsi di dosso la negatività dell’ultimo periodo, ora sogna a occhi aperti di finire la stagione in gloria. Quei centimetri sono la reazione al destino dell’intera Inter che, con l’exploit del suo gioiellino di centrocampo, ha voluto ribadire un vecchio assunto che non andrebbe mai dimenticato: quando c’è il nerazzurro di mezzo, può succedere davvero di tutto".