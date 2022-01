Inter-Venezia, gol di Barella. Materazzi: “Come onori la 23”. Arriva la risposta di Nicolò

Il centrocampista nerazzurro è riuscito a trovare il gol che cercava da tempo e Matrix gli ha scritto un messaggio sui social

Inter-Venezia l'ha rimessa in piedi lui quando ha pareggiato scaraventandosi in piena area su una palla respinta dal portiere avversario. E la grinta nell'esultanza ha mostrato tutta la rabbia per come stava andando la partita e per quel gol a lungo cercato. È arrivato stasera il gol di Barella. Marco Materazzi sui social gli ha scritto: "Grande Nico, come onori la 23... La capolista se ne va". E Nicolò gli ha risposto: "L'ho presa solo in prestito, Grande Matrix".