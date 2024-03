Con i gol di Pellegrini e Barella, l'Italia batte l'Ecuador e mostra di aver fatto un bel passo in avanti rispetto alla gara con il Venezuela. Passo avanti sul piano del gioco, della grinta e della voglia di lottare su ogni pallone. "La Nazionale di Spalletti non sbaglia l’approccio, segna subito con Lorenzo Pellegrini, gioca in velocità e in verticale e ha il torto di non chiuderla, sprecando tre occasioni. Il 2-0 arriva all’ultimo respiro e premia il monumentale Barella, il migliore dall’inizio alla fine, che segna con un pallonetto in contropiede, sfruttando il suggerimento di Orsolini", sottolinea il Corriere della Sera.