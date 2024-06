Problemi per Barella? Dopo Italia-Svizzera lascia lo stadio zoppicando

In un video il momento in cui Nicolò, insieme a Bastoni, lascia Olympiastadium alla fine della partita della Nazionale

È uscito a testa bassa dallo stadio accanto al suo compagno di Nazionale e di Inter. Nicolò Barella ha lasciato lo stadio insieme ad Alessandro Bastoni, non ha risposto alle domande dei giornalisti che in zona mista gli hanno chiesto come stesse. Lo hanno visto zoppicare, probabilmente una botta a inizio partita, poi ha continuato a giocare fino alla sostituzione.