Barella, un motivo in più per battere la Juventus: in testa un ricordo di un anno fa

Battere la Juventus per allungare in classifica, ma anche per cancellare un brutto ricordo del passato: Nicolò Barella , dopo aver trascinato l'Italia negli ultimi impegni di qualificazione all'Europeo, vuole fare altrettanto con l'Inter, a cominciare dalla partita in programma domenica sera a Torino.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Ieri ha festeggiato la qualificazione all'Europeo stappando una bottiglia di barolo, come testimoniato da lui stesso via instagram. A Leverkusen ha sudato per quattro, a Torino domenica dovrà farlo per otto con una missione di squadra – vincere e andare in fuga – e una personale, perché il ricordo della gara di un anno fa – 6 novembre, 2-0 per la Juve – non è per niente dolce, con quel famoso mancato cartellino giallo speso su Kostic in occasione del primo gol. Cose del passato, che però incidono su presente e futuro. Il presente è quello di un centrocampista tornato a splendere, sbocciato a novembre dopo un inizio di stagione faticoso".