EDICOLA / CdS: Il Chelsea all’Inter: “Lukaku per Barella”. Ma Zhang vuole 70 mln

Secondo il quotidiano Nicolò non sarebbe incedibile ma di fronte ad una precisa offerta potrebbe partire. Mentre il belga resterebbe solo in prestito

Il Corriere dello Sport in prima pagina riporta un virgolettato: "Lukaku per Barella". Sarebbe questa la richiesta arrivata al ds dell'Inter, Piero Ausilio, nel suo viaggio a Londra per l'incontro col Chelsea. Il club inglese si sarebbe lanciato su Nicolò ma il club nerazzurro pretende 70 mln.