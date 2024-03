Nel momento in cui ci si avvicina al rush finale della stagione avere qualche gol in più anche dal centrocampista sarebbe importantissimo per il tecnico

"La rete in Nazionale, la prima del 2024, che nasce da Frattesi - segnalano a Skysport - è un mix di tutte le qualità che lo caratterizzano. Tenacia, corsa, tecnica e voglia di vincere. Il pallonetto segnato restituisce un Barella ancora più gasato all'Inter. Con la squadra nerazzurra ha finora segnato solo due reti in campionato contro le sei dell'anno scorso. Ma aver trovato la strada giusta nel momento del rush finale in stagione è un segnale importante per Inzaghi. Quando il gioco si fa duro Barella comincia a segnare".