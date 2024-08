Scelte fatte in casa Inter per la sfida di stasera contro l'Atalanta: ecco la formazione decisa da Simone Inzaghi per stasera

Scelte fatte in casa Inter per la sfida di stasera contro l'Atalanta. Lautaro Martinez ci sarà, in campo dal 1' dopo il recupero a tempo di record di questa settimana. Come appreso da FCIN1908.it, il Toro ha vinto il ballottaggio con Taremi e sarà in attacco accanto a Thuram.