Inter, Barella: “Non abbiamo paura del City, a centrocampo abbiamo esperienza”

Il calciatore nerazzurro ha parlato ai microfoni della stampa svizzera nel giorno dedicato ai media ad Appiano in vista della finale di CL

Nel media day, i giocatori dell'Inter hanno parlato con i siti, le tv e i giornali accreditati e che arrivano da tutto il mondo, pronti a raccontare la finale di Champions contro il City. Barellaha parlato anche con la stampa svizzera, ai microfoni di RSI. Questo è quanto ha dichiarato il nerazzurro sulla gara del 10 giugno: «Se immaginavo quando sono arrivato a Milano di giocare una finale di CL? Non me lo immaginavo, ma ci speravo. La verità è che ci ho sempre creduto. Ho avuto l'appoggio di tante persone e ho sempre cercato di ripagare la loro fiducia, come hanno fatto Inter e Cagliari. È un bel viaggio che ci godiamo fino alla fine e vediamo».