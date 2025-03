Inter-Udinese, Barella ammonito nel finale: salta il Parma

Spesa benissimo. Un'ammonizione che gli costerà la prossima partita perché era diffidato e sarà quindi squalificato. Ma Nicolò Barella doveva fermare la ripartenza dell'Udinese a pochi minuti dalla fine sul due a uno, quando era arrivato già qualche rischio ed era una fase concitata della partita. Chiffi aveva appena espulso Inzaghi perché era uscito fuori dall'area tecnica per protestare su un fallo a centrocampo non fischiato a Correa.

Nella prossima partita contro il Parma quindi il tecnico non avrà a disposizione il centrocampista italiano che oggi è partito dalla panchina. Al suo posto c'era Frattesi che ha segnato il gol del due a zero per i nerazzurri. Neanche il mister sarà al suo posto in panchina e lo sostituirà Massimiliano Farris.