Zazzaroni: “Barella-Juve? Paratici anche con termini coloriti mi ha detto…”

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato così della presunta avanzata della Juve per Barella

Intervenuto a Tiki Taka, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato così le voci dell'interesse della Juventus per Barella:

"Quando ho parlato con Paratici di Barella mi ha sempre negato anche con termini coloriti, non gli piaceva anche quando era al Cagliari. Mi rifiuto di pensare che la Juve abbia pensato a Barella. Tra l'altro la Juve non può permettersi di avvicinarsi a Barella, che oggi può valere 50 milioni. Non mi risulta l'interesse della Juve".