Secondo il giornalista Paolo Bargiggia, sarà rivoluzione profonda in estate: via Antonio Conte e il ds Manna retrocesso

Stagione complicata per il Napoli: la squadra di Antonio Conte si trova a -9 dalla vetta in campionato, fuori dalla Coppa Italia e anche dalla Champions League. E, secondo il giornalista Paolo Bargiggia, sarà rivoluzione profonda in estate.