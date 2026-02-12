Stagione complicata per il Napoli: la squadra di Antonio Conte si trova a -9 dalla vetta in campionato, fuori dalla Coppa Italia e anche dalla Champions League. E, secondo il giornalista Paolo Bargiggia, sarà rivoluzione profonda in estate.
Bargiggia boom: “Sarà rivoluzione Napoli! Manna retrocesso e via Conte: al suo posto…”
Secondo il giornalista Paolo Bargiggia, sarà rivoluzione profonda in estate: via Antonio Conte e il ds Manna retrocesso
"Pronta una nuova rivoluzione a fine stagione. Via Conte; il ds Manna retrocesso in Primavera, ruolo già occupato alla Juventus. Italiano o Farioli favoriti per la panchina, De Zerbi più indietro. Sartori o il tedesco Krosche, adesso all'Eintracht come ds".
