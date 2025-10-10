Se c'è una cosa che Chivu può e deve sistemare a stretto giro di posta è la difesa: finora sono stati 8 i gol subiti in 6 partite di campionato e ora i nerazzurri se la vedranno con Roma e Napoli nel giro di 7 giorni. Stefano Barigelli, direttore de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Sky Sport proprio della difesa dei nerazzurri:
ultimora
Barigelli: “Inter presuntuosa l’anno scorso, altro che ingiocabile. Chivu? È probabile che…”
"L'Inter in difesa riscontra alcuni difetti: non ha un centrale che comanda la difesa, è probabile che Chivu pensi ad Akanji in quel ruolo, è un acquisto arrivato all'ultimo ma è un giocatore molto intelligente e tatticamente è capace di fare il centrale secondo i dettami di Chivu. L'Inter paga ancora lo sciame sismico della scorsa stagione, l'enorme presunzione, il famoso 'siamo ingiocabili' e invece non sono ingiocabili.
Hanno perso tutto quello che potevano perdere pur essendo i più forti, l'Inter deve ripartire da quello, deve fare un grandissimo bagno d'umiltà, nello sport arrivare in fondo è importante ma è più importante vincere. Partendo da quello, poi bisogna chiedere anche a centrocampisti e attaccanti di difendere, non difendono solo i tre difensori"
© RIPRODUZIONE RISERVATA