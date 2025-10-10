Barigelli: “Inter presuntuosa l’anno scorso, altro che ingiocabile. Chivu? È probabile che…”

"L'Inter paga ancora lo sciame sismico della scorsa stagione, l'enorme presunzione dimostrata", dice Barigelli, direttore de La Gazzetta dello Sport

Matteo Pifferi Redattore 10 ottobre 2025 (modifica il 10 ottobre 2025 | 21:32)

Se c'è una cosa che Chivu può e deve sistemare a stretto giro di posta è la difesa: finora sono stati 8 i gol subiti in 6 partite di campionato e ora i nerazzurri se la vedranno con Roma e Napoli nel giro di 7 giorni. Stefano Barigelli, direttore de La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Sky Sport proprio della difesa dei nerazzurri:

"L'Inter in difesa riscontra alcuni difetti: non ha un centrale che comanda la difesa, è probabile che Chivu pensi ad Akanji in quel ruolo, è un acquisto arrivato all'ultimo ma è un giocatore molto intelligente e tatticamente è capace di fare il centrale secondo i dettami di Chivu. L'Inter paga ancora lo sciame sismico della scorsa stagione, l'enorme presunzione, il famoso 'siamo ingiocabili' e invece non sono ingiocabili.

Hanno perso tutto quello che potevano perdere pur essendo i più forti, l'Inter deve ripartire da quello, deve fare un grandissimo bagno d'umiltà, nello sport arrivare in fondo è importante ma è più importante vincere. Partendo da quello, poi bisogna chiedere anche a centrocampisti e attaccanti di difendere, non difendono solo i tre difensori"