Barigelli (GdS): “Non ci è piaciuto come Lukaku abbia trattato l’Inter, un pessimo esempio”

"La Gazzetta ha tenuto allo stesso modo una linea precisa. Dare la propria parola a un club fino a spingerlo a chiudere una trattativa di diverse decine di milioni di euro, per poi sparire al momento della firma solo per il gusto di mettere in difficoltà chi fino alla settimana prima ti ha pagato come una star del cinema, a noi non è piaciuto. Non ce ne faremo mai una ragione. Se il campionato italiano l’avesse perso non sarebbe stata una tragedia. Di pessimi esempi ne abbiamo abbastanza. Se guardiamo alla vicenda dal punto di vista sportivo sicuramente Lukaku sarà più utile alla Roma che alla Juve, perché Vlahovic è un centravanti di grandi potenzialità, come si è visto, anche se il contratto che gli fu generosamente proposto da Agnelli pesa molto sul bilancio e ancora di più peserà nel futuro"