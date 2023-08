Inter, difesa solida: due clean sheet nelle prime due partite. Ecco da quando non succedeva

Dopo il successo per 2-0 contro il Monza, l'Inter ha ottenuto un'altra vittoria, con lo stesso risultato, a Cagliari. Due clean sheet per Yann Sommer , autore di una grande parata nel finale su Azzi per spegnere le residue speranze dei sardi.

"I nerazzurri infatti hanno vinto le prime due gare di un campionato di Serie A mantenendo la porta inviolata per la prima volta dal 2014/15. E, oltre ad essere l’unica senza subire reti in questo campionato, sono anche la squadra che ha segnato più gol al Cagliari in A (147) e nello specifico quella che ha realizzato più reti in trasferta all’Unipol Domus nella massima serie (14)", analizza La Gazzetta dello Sport.