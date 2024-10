Le parole del giornalista: "L'Inter per me resta la più completa e strutturata, ma il vero volto del Napoli è quello di due anni fa"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Antonio Barillà, giornalista, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "L'Inter per me resta la più completa e strutturata, ma il vero volto del Napoli è quello di due anni fa e non quello dell'anno scorso: aggiungete gli investimenti fatti, il valore aggiunto Conte e il vantaggio delle settimane vuote...".