Hellas Verona, Baroni: “Inter squadra di dimensione europea, per noi è un’opportunità”

Nello spogliatoio avete parlato di questo momento di turbolenze di mercato? — "Ogni giorno si parla con i ragazzi, a volte ci si dimentica del campionato che stiamo facendo e delle opportunità che abbiamo, le difficoltà vanno trasformate in opportunità, non dobbiamo farci portare via da cose che astraggono dal lavoro in settimana".

Chi sostituirà Hien a San Siro, potrebbe esserci un'occasione per Cabal? — "Cabal sta bene, abbiamo dei ragazzi che nel cambio di sistema sono andati in campo ci hanno dato delle prestazioni in crescendo come Coppola e Amione, dobbiamo valutare Dawidowicz che è uscito dal campo con la Salernitana in condizioni precarie, sabato affronteremo una squadra dalla dimensione europea e deve essere una grossa opportunità soprattutto per i ragazzi che non dovranno sbagliare niente dal punto di vista prestativo".

(Fonte: TMW)

