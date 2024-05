Per Barrenechea è il cartellino giallo numero 10 del suo campionato e quindi scatta così la giornata di squalifica

Enzo Barrenechea salterà Frosinone-Inter, match valido per la 36° giornata di Serie A. Il centrocampista del Frosinone, in prestito dalla Juventus, è stato ammonito infatti nel corso di Empoli-Frosinone in seguito ad una mezza rissa con Zurkowski.