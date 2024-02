In una lunga intervista all'agenzia spagnola EFE, Pablo Barrios, centrocampista dell'Atletico Madrid, è proiettato alla sfida di Champions League contro l'Inter: "Loro sono una grande squadra. Lo sappiamo tutti. L'anno scorso hanno già giocato un buon ruolo in Champions League. Dovremo fare le cose molto, molto bene per riuscire a passare. Loro favoriti? Lasciamolo dire, per noi è la stessa cosa, non cambia nulla. Stiamo facendo il nostro. Lasciamo che siano i favoriti, se vogliono".