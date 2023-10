Bartolozzi (CdS): “Inter-Bologna 2-2 sa di profezia: Inzaghi forse ha sbagliato a…”

"Ha pensato di durare più e meglio del Bologna. Ha schierato la stessa squadra che ha piegato il Benfica, ignorando i pericolosi segnali arrivati da qualche precedente che, a questo punto, potrebbe già diventare un fardello. L’Inter, infatti, è stata rimontata nelle ultime due gare di campionato a San Siro, lasciando per strada cinque punti, in un totale di cinque partite casalinghe. Non solo: ieri ha subito, in poco più di mezz’ora, la metà dei gol presi nelle sette gare precedenti. Uno di questi, il più bello, il più prezioso, è arrivato da Zirkzee, caduto sul Bologna con movenze da airone. Due gol in otto gare e tanta rabbia per non aver calciato il rigore realizzato da Orsolini. Chi ama i bei gesti dell’olandese aspetta che diventi un predatore. Il disappunto per quel mancato tiro dal dischetto, sottolineato quasi con piacere da Motta, è il segnale che a Joshua stanno per spuntare gli artigli. Se accadesse sarà un’altra storia e un altro Bologna. Un testo musicale russo parlava di ben altra squadra e diceva “Nesakroshimaija y Legendarnaija”. L’armata rossoblù per ora è invincibile, scopriremo, anche grazie a Zirkzee, se diventerà leggendaria".