Barzagli: “Inter, pressione Juve dà fastidio ma bisogna farsene una ragione”

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, in studio a DAZN per raccontare la partita tra i bianconeri e il Lecce, ha detto la sua sulla lotta scudetto: «Inter ha più obbligo di vincere rispetto alla Juve? Ci sono delle differenze. Ma l'obbligo di vincere per i nerazzurri viene dal percorso fatto negli ultimi tre anni e per come sono andati vicino a vincere il campionato che poi ha vinto il Milan, il Napoli l'anno scorso è andato più forte di tutti», ha sottolineato l'ex calciatore.